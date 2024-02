Ferrari se fait mal voir : échec embarrassant à l'arrêt aux stands

En matière de bouts de gras, Ferrari est encore en tête cette saison. En effet, avant même les premiers essais à Bahreïn, les Rouges se sont ridiculisés dans les médias sociaux.

L'arrière-plan : une courte vidéo, que Ferrari a appelée "Poetry in Motion", montre un arrêt au stand qui se passe mal. Ou plutôt au cours duquel on se plante - la roue avant gauche de la nouvelle Ferrari SF-24 est bloquée.

"Il est impossible que vous ayez réussi à faire foirer le pneu avant gauche même dans une vidéo publicitaire", a écrit un utilisateur sous la vidéo, que Ferrari a d'ailleurs supprimée depuis.

Un autre trouve la vidéo "incroyablement authentique" au vu du passé. Et un autre encore : "Le changement du pneu avant gauche me rend très confiant pour 2024".

Entre-temps, une nouvelle vidéo a circulé, dans laquelle tout fonctionne sans problème. "L'admin était tellement absorbé par l'enregistrement que nous avons choisi la mauvaise prise", écrit Ferrari à propos du nouveau clip.

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint