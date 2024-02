Ferrari causa malore: imbarazzante il fallimento del pit stop

La Ferrari è nota per i suoi pit-stop che vanno male. Ora è successo di nuovo. Questa volta addirittura durante un pit stop coreografato per un video.

Quando si tratta di mettere il piede in fallo, la Ferrari è ancora una volta in prima linea in questa stagione. Già prima dei primi test drive in Bahrain, le Rosse si sono prese gioco di loro stesse sui social media.

L'antefatto: un breve video, che la Ferrari ha definito "Poetry in Motion", mostra un pit stop che va male. O meglio, uno che va storto: la ruota anteriore sinistra della nuova Ferrari SF-24 è bloccata.

"È impossibile che siate riusciti a rovinare la ruota anteriore sinistra persino in un video promozionale!" ha scritto un utente sotto il video, che la Ferrari ha poi cancellato.

Un altro ha trovato il video "incredibilmente autentico" in considerazione del passato. Un altro ancora ha commentato: "Cambiare la gomma anteriore sinistra mi rende molto fiducioso per il 2024".

Nel frattempo, è circolato un nuovo video in cui tutto funziona senza problemi. "L'amministratore era così preso dalla registrazione che abbiamo scelto la ripresa sbagliata", scrive la Ferrari a proposito della nuova clip.

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint