Ferrari causa malícia: falha embaraçosa na paragem nas boxes

Quando se trata de fazer o pé-de-meia, a Ferrari está mais uma vez na vanguarda nesta temporada. Mesmo antes dos primeiros testes de condução no Bahrein, os Vermelhos já se ridicularizaram nas redes sociais.

O pano de fundo: um pequeno vídeo, a que a Ferrari chamou "Poesia em Movimento", mostra uma paragem nas boxes que corre mal. Ou melhor, uma que corre mal - a roda dianteira esquerda do novo Ferrari SF-24 fica presa.

"É impossível que tenham conseguido estragar o pneu dianteiro esquerdo, mesmo num vídeo promocional!", escreveu um utilizador por baixo do vídeo, que a Ferrari entretanto apagou.

Outro considerou o vídeo "incrivelmente autêntico", tendo em conta o passado. E outro disse: "Mudar o pneu dianteiro esquerdo deixa-me muito confiante para 2024".

Entretanto, circulou um novo vídeo em que tudo funciona sem problemas. "O administrador estava tão absorto na gravação que escolhemos o take errado", escreve a Ferrari sobre o novo clip.

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP de Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint