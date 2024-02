Tramnitz après les tests : "Imposer ma marque".

Le programme de la Formule 3 lors du dernier test avant le début de la saison a réservé toutes les conditions au junior Red Bull Tim Tramnitz.

La pluie, les rafales de vent ainsi que le soleil typique du désert n'ont pas dérangé le pilote hambourgeois. A la fin des journées d'essais, il a été trois fois parmi les plus rapides sur le circuit de Formule 1.

Avant d'entamer sa première année en Formule 3, Tim Tramnitz a effectué six séances d'essai sur trois jours sur le circuit de Formule 1, sur lequel la catégorie reine effectuera la semaine prochaine sa préparation finale pour la saison. Le junior de Red Bull n'a toutefois pas eu besoin de s'habituer.

Dès la première sortie, il s'est placé dans le peloton de tête des 30 pilotes. Le jeune homme de 19 ans a même pu maîtriser de manière souveraine des phases de pluie tout à fait atypiques pour Bahreïn, réalisant à la fin le troisième meilleur temps dans des conditions humides.

Les noms favoris du peloton de Formule 3 et leur expérience n'ont pas non plus provoqué de nervosité chez Tramnitz. "Je suis ici pour imprimer ma propre marque", résume-t-il en regardant les feuilles de temps à la fin des trois jours de tests intensifs. "Nous avons fait du bon travail, recueilli des impressions et des données pour les courses dans deux semaines - et nous avons continué à grandir ensemble en tant qu'équipe".

MP Motorsport, l'équipe néerlandaise pour laquelle Tramnitz prend le départ en Formule 3, fait partie des trois meilleures équipes dans la lutte pour le championnat. "C'est également important pour moi, afin de m'acclimater rapidement avec leur expérience et de pouvoir livrer la marchandise dès le début". Le bilan de ces trois jours montre à quel point les deux parties sont déjà bien rodées : trois fois le top 3 pour Tramnitz - plus qu'un point d'exclamation.

Avec ces résultats, Tramnitz va maintenant retourner brièvement dans sa patrie hanséatique avant le début de la saison dans deux semaines au même endroit.

"Ce furent en tout cas trois très bonnes journées. Par rapport aux tests hivernaux, nous nous sommes encore nettement améliorés et nous nous sommes très bien préparés pour le premier week-end de course. Les longs runs étaient vraiment bons, surtout à la fin. Il reste bien sûr quelques points à améliorer. Le travail sur simulateur sera important à cet égard. Sinon, il faut continuer à travailler sur la condition physique. Physiquement, le circuit n'était pas si exigeant ces trois jours. Nous verrons ce qu'il en sera dans deux semaines avec des températures plus élevées, également au niveau des pneus. C'était vraiment sympa de reprendre le volant pour la première fois de l'année", a déclaré Tramnitz.