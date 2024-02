Tramnitz dopo i test: "Lasciare il segno"

Tim Tramnitz, junior della Red Bull, ha in mente molte cose per la prossima stagione di Formula 3. Dopo i test drive, fa il punto della situazione.

Il programma di Formula 3 per l'ultimo test prima dell'inizio della stagione aveva tutte le condizioni pronte per il Red Bull Junior Tim Tramnitz.

Pioggia, raffiche di vento e il tipico sole del deserto non hanno rappresentato un problema per il pilota di Amburgo. Alla fine dei giorni di test, è stato tra i più veloci sul circuito di Formula 1 per tre volte.

Tim Tramnitz aveva in programma sei sessioni di test su tre giorni prima dell'inizio del suo anno di debutto in Formula 3, guidando per la prima volta sul circuito di Formula 1 sul quale anche la classe regina completerà la settimana prossima i suoi ultimi preparativi pre-stagionali. Tuttavia, il giovane della Red Bull non ha avuto bisogno di familiarizzare con la pista.

Fin dalla prima uscita, ha occupato le posizioni più alte dello schieramento di 30 piloti. Il 19enne è stato persino in grado di padroneggiare fasi di pioggia del tutto atipiche per il Bahrein, facendo registrare alla fine il terzo tempo più veloce in condizioni di bagnato.

Anche i nomi favoriti della Formula 3, con la loro esperienza, non hanno causato a Tramnitz alcun nervosismo. "Sono qui per lasciare il mio segno", ha riassunto guardando la classifica dei tempi al termine dei tre intensi giorni di test. "Abbiamo fatto un buon lavoro, raccolto impressioni e dati per le gare che si terranno tra quindici giorni e abbiamo continuato a crescere insieme come squadra".

MP Motorsport, la scuderia olandese per la quale Tramnitz gareggia in Formula 3, è una delle prime tre squadre in lotta per il campionato. "È importante anche per me familiarizzare rapidamente con la loro esperienza ed essere in grado di dare il massimo fin dall'inizio". Quanto entrambe le parti siano già in sintonia tra loro è evidente dal bilancio delle tre giornate: tre top 3 per Tramnitz - più di un semplice punto esclamativo.

Con questi risultati, Tramnitz tornerà nella sua casa anseatica per un breve periodo prima dell'inizio della stagione nello stesso luogo tra quindici giorni.

"Sono stati sicuramente tre giorni molto buoni. Rispetto ai test invernali, siamo migliorati ancora una volta in modo significativo e ci siamo preparati molto bene per il primo weekend di gara. I long run sono stati davvero forti, soprattutto verso la fine. Naturalmente, ci sono ancora alcune cose da migliorare. Il lavoro al simulatore sarà importante. Per il resto, è importante continuare a lavorare sulla forma fisica. Dal punto di vista fisico, la pista non è stata così impegnativa nei tre giorni. Vediamo come sarà tra quindici giorni con temperature più alte, anche in termini di pneumatici. È stato sicuramente divertente tornare in macchina per la prima volta quest'anno", ha detto Tramnitz.