Tramnitz após os testes: "Deixar a minha marca"

O programa da Fórmula 3 no último teste antes do início da época tinha todas as condições para o Red Bull Junior Tim Tramnitz.

Chuva, rajadas de vento e o típico sol do deserto não foram problema para o piloto de Hamburgo. No final dos dias de teste, ele esteve entre os mais rápidos no circuito de Fórmula 1 por três vezes.

Tim Tramnitz teve seis sessões de testes ao longo de três dias no seu programa antes do início do seu ano de estreia na Fórmula 3, conduzindo pela primeira vez no circuito de Fórmula 1, no qual a categoria rainha também irá completar os seus últimos preparativos de pré-temporada na próxima semana. No entanto, o júnior da Red Bull não precisou de se familiarizar com a pista.

Desde a primeira saída, ele ocupou posições no topo do pelotão de 30 pilotos. O jovem de 19 anos foi mesmo capaz de dominar fases de chuva que são completamente atípicas no Bahrain, estabelecendo no final o terceiro melhor tempo em condições de piso molhado.

Os nomes favoritos no campo da Fórmula 3, com a sua experiência, também não causaram qualquer nervosismo a Tramnitz. "Estou aqui para deixar a minha própria marca", resumiu ao olhar para as tabelas de tempos no final dos três dias intensivos de testes. "Fizemos um bom trabalho, recolhemos impressões e dados para as corridas daqui a duas semanas - e continuámos a crescer juntos como equipa."

A MP Motorsport, a equipa holandesa pela qual Tramnitz compete na Fórmula 3, é uma das três principais equipas na luta pelo campeonato. "Também é importante para mim familiarizar-me rapidamente com a sua experiência e ser capaz de dar resultados desde o início." A sintonia entre as duas equipas é evidente no resultado final dos três dias: três top 3 para Tramnitz - mais do que um ponto de exclamação.

Com estes resultados, Tramnitz regressa agora à sua casa hanseática por um curto período de tempo antes do início da época no mesmo local, dentro de duas semanas.

"Foram, sem dúvida, três dias muito bons. Em comparação com os testes de inverno, voltámos a melhorar significativamente e preparámo-nos muito bem para o primeiro fim de semana de corridas. As corridas longas foram muito fortes, especialmente no final. Claro que ainda há algumas coisas a melhorar. O trabalho no simulador será importante aqui. Para além disso, é importante continuar a trabalhar na condição física. Fisicamente, a pista não foi muito exigente durante os três dias. Vamos ver como será dentro de quinze dias, com temperaturas mais elevadas, também em termos de pneus. Foi sem dúvida divertido estar de volta ao carro pela primeira vez este ano", afirmou Tramnitz.