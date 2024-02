Schumacher en Formule 1 : Ocon bat le tambour pour Mick

Mick Schumacher espère toujours faire son retour en Formule 1 la saison prochaine. Schumacher est pilote de réserve chez Mercedes et participera au championnat du monde d'endurance avec Alpine en 2024. Ce qui donne de l'espoir : de nombreux contrats dans la catégorie reine expirent après la saison 2024.

Même chez Mercedes, le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari libère des places. Schumacher reçoit le soutien d'un bon ami dans le paddock.

En effet, selon Esteban Ocon, Schumacher "mérite une place en Formule 1. Il a déjà fait ses preuves, je veux dire qu'il est champion de Formule 3 et de Formule 2".

En outre, le pilote Alpine a également fait référence aux deux années de Schumacher chez Haas. "Là, il était dans une voiture en milieu de peloton. Il faut du temps pour faire ses preuves, pour apprendre des choses. Il mérite définitivement un cockpit en Formule 1".

L'Allemand est "l'un des pilotes les plus talentueux qui existent", a souligné Ocon.

