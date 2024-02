Schumacher in Formula 1: Ocon batte il tamburo per Mick

Mick Schumacher spera ancora in un ritorno in Formula 1 nella prossima stagione. Schumacher è un pilota di riserva della Mercedes e parteciperà al Campionato del Mondo Endurance con Alpine nel 2024. Ciò che dà speranza: molti contratti nella classe regina scadono dopo la stagione 2024.

Anche alla Mercedes, il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari libererà spazio. Schumacher ha il sostegno di un buon amico nel paddock.

Secondo Esteban Ocon, Schumacher "merita un posto in Formula 1. Ha già dimostrato di essere un campione di Formula 3 e Formula 2".

Il pilota alpino ha anche fatto riferimento ai due anni di Schumacher alla Haas. "Era in una macchina in fondo al centrocampo. Ha bisogno di tempo per dimostrare il proprio valore e imparare le cose. Merita sicuramente un posto in Formula 1".

Il tedesco è "uno dei piloti più talentuosi in circolazione", ha sottolineato Ocon.

