Schumacher na Fórmula 1: Ocon bate o tambor por Mick

Mick Schumacher continua a ter esperança de regressar à Fórmula 1 na próxima época. Schumacher é piloto de reserva da Mercedes e vai competir no Campeonato do Mundo de Resistência com a Alpine em 2024. O que dá esperança: muitos contratos na categoria rainha expiram após a temporada de 2024.

Mesmo na Mercedes, a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari vai libertar espaço. Schumacher tem o apoio de um bom amigo no paddock.

De acordo com Esteban Ocon, Schumacher "merece um lugar na Fórmula 1. Ele já provou o seu valor, quer dizer, ele é campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2".

O piloto da Alpine também se referiu aos dois anos de Schumacher na Haas. "Ele estava num carro na parte de trás do meio-campo. É preciso tempo para provar o seu valor e aprender coisas. Ele merece definitivamente um cockpit na Fórmula 1".

O alemão é "um dos pilotos mais talentosos que existem", enfatizou Ocon.

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint