Schreiner: Los aprensivos serán devorados

Carrie Schreiner da el siguiente paso en su carrera. Al principio tomó la ruta junior a través del karting para llegar a la Fórmula 4, pero luego se pasó a las carreras de GT.

Regresó a la Fórmula 1 antes de la temporada 2023 y compitió en la F1 Academy, una serie de carreras de Fórmula 1 sólo para mujeres, que se celebra como parte del programa de apoyo a la categoría reina. En 2024, volverá a competir en la F1 Academy, esta vez como miembro de la Sauber junior academy para Campos Racing. Una evolución totalmente sorprendente.

Pero ella no siente necesariamente ninguna satisfacción. "Estoy orgullosa de ello y también estoy segura de que hay mucha gente que no creía que pudiera hacerlo. Yo tampoco me lo esperaba", confiesa a web.de. "Me confirma que no todo lo que hice estuvo mal. Sino que he demostrado que puedo conducir un coche. Y por eso estoy contento de haber llegado tan lejos".

Al principio, el desarrollo puso presión sobre el piloto de 25 años. "Porque, por supuesto, no quieres quedar mal, ni por el equipo de Fórmula 1, ni por ti mismo ni por los demás. Pero ahora, como siento que me estoy preparando muy bien, lo veo más como un gran apoyo y más como un viento de cola", dijo.

Como mujer, a veces hay retos más difíciles, "es cierto que a las mujeres nos cuesta más aquí y allá que a los hombres", dijo Schreiner.

Pero de vez en cuando también hay ventajas. "Si eres buena, tienes más posibilidades de que te vean. Si quedas tercera, por ejemplo, eso a veces llama más la atención que un ganador masculino. Pero, por supuesto, si estás en la cola, la gente también te golpeará. Es cierto que tienes que hacer más esfuerzo físico que los hombres porque estás en desventaja. Hay ventajas y desventajas".

El mundo machista del automovilismo sigue existiendo hoy en día, por supuesto. Ella misma no ha tenido muchas malas experiencias. Pero también dice claramente: "O lo aceptas o lo dejas, aunque suene duro. Por supuesto que no está bien que se hagan comentarios sexistas. Sigue siendo un problema. Pero hay que plantarle cara. En general, no se puede ser aprensivo, ni dentro ni fuera de la pista. Al que es remilgado se lo comen".

