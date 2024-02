Les menuisiers : les plus fragiles se font dévorer

En 2024, Carrie Schreiner effectuera sa deuxième saison à la F1 Academy, en plus en tant que membre de l'académie de la relève Sauber. Pour elle, c'est une confirmation. Et aussi une satisfaction ?

Carrie Schreiner franchit une nouvelle étape dans sa carrière. Dans le domaine de la relève, elle a d'abord emprunté la voie du karting vers la Formule 4, puis s'est tournée vers le sport GT.

Avant la saison 2023, elle est revenue au sport de formule et a notamment participé à la F1 Academy, une série de courses de Formule 1 réservée aux femmes et disputée dans le cadre de la catégorie reine. En 2024, elle participe à nouveau à la F1 Academy, cette fois en tant que membre de l'académie des jeunes talents Sauber pour Campos Racing. Une évolution tout à fait surprenante.

Mais elle n'en ressent pas forcément de la satisfaction. "Je suis fière et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne me croyaient pas capable de faire ça. Je ne m'y attendais pas forcément non plus", avoue-t-elle à web.de. "Cela me confirme que tout ce que j'ai fait n'était pas mauvais. Mais que j'ai prouvé que je pouvais conduire une voiture. Et c'est pourquoi je suis contente d'être allée aussi loin jusqu'à présent".

Au début, cette évolution a créé une certaine pression chez la jeune femme de 25 ans. "Parce que bien sûr, on ne veut pas avoir l'air mauvais, ni pour l'équipe de Formule 1, ni pour soi-même, ni pour les autres. Mais entre-temps, parce que j'ai l'impression de très bien me préparer, je vois plutôt cela comme un grand soutien et plus comme un vent arrière", a-t-elle déclaré.

En tant que femme, les défis sont parfois plus difficiles, "il est certain que les femmes ont plus de mal que les hommes ici et là", a déclaré Schreiner.

Mais de temps en temps, il y a aussi des avantages. "Si tu es bonne, tu es plus visible. Si tu finis troisième, par exemple, cela attire parfois plus l'attention que si c'est un homme qui gagne. Mais bien sûr : si tu es derrière, on te tape dessus. Il est certain que tu dois aussi en faire plus physiquement que les hommes, parce que tu as un désavantage. Il y a des avantages et aussi des inconvénients".

Le monde macho du sport automobile existe bien sûr encore aujourd'hui. Elle-même n'a pas fait beaucoup de mauvaises expériences. Mais elle dit aussi clairement : "Soit on l'accepte, soit on arrête, même si cela semble dur maintenant. Bien sûr, ce n'est pas agréable d'entendre des propos sexistes. C'est toujours un sujet. Mais il faut s'en tenir là. En général, il ne faut pas être tendre, que ce soit sur la piste ou en dehors. Celui qui est tendre se fait dévorer".

