Schreiner: chi è schizzinoso verrà divorato

Carrie Schreiner completerà la sua seconda stagione nella F1 Academy nel 2024, anche come membro della Sauber Junior Academy. Una conferma per lei. E anche una soddisfazione?

Carrie Schreiner sta compiendo il passo successivo nella sua carriera. Inizialmente ha intrapreso il percorso junior attraverso il karting fino alla Formula 4, ma poi è passata alle gare GT.

È tornata alle corse di formula prima della stagione 2023 e ha partecipato alla F1 Academy, una serie di gare di Formula 1 per sole donne, che si svolge nell'ambito del programma di supporto della classe regina. Nel 2024 parteciperà nuovamente alla F1 Academy, questa volta come membro della Sauber junior academy per Campos Racing. Uno sviluppo del tutto sorprendente.

Ma non si sente necessariamente soddisfatta. "Sono orgogliosa e sono anche sicura che molte persone non credevano che ce l'avrei fatta. Nemmeno io me lo aspettavo necessariamente", ammette a web.de. "Mi conferma che non tutto quello che ho fatto è stato negativo. Ma che ho dimostrato di saper guidare un'auto. Ed è per questo che sono felice di essere arrivata fin qui".

Inizialmente, questo sviluppo ha messo sotto pressione il 25enne. "Perché ovviamente non si vuole fare brutta figura, né per il team di Formula 1, né per se stessi o per gli altri. Ma ora, dato che sento che mi sto preparando molto bene, lo vedo più come un grande sostegno e più come un vento di coda", ha detto.

In quanto donna, a volte le sfide sono più difficili: "È certamente vero che le donne trovano più difficoltà rispetto agli uomini", ha detto Schreiner.

Ma ogni tanto ci sono anche dei vantaggi. "Se sei bravo, hai più probabilità di essere visto. Se arrivi terza, per esempio, a volte attiri più attenzione di un vincitore uomo. Ma naturalmente, se sei in fondo, la gente ti colpisce. Sicuramente devi fare di più fisicamente rispetto agli uomini perché sei svantaggiata. Ci sono vantaggi e svantaggi".

Il mondo macho del motorsport esiste ancora oggi, naturalmente. Lei stessa non ha avuto molte esperienze negative. Ma dice anche chiaramente: "O lo si accetta o si smette, anche se questo suona duro. Naturalmente non è bello quando si fanno commenti sessisti. È sempre un problema. Ma bisogna affrontarlo. In generale, non si può essere schizzinosi, sia in pista che fuori. Chi fa lo schizzinoso viene divorato".

