Schreiner: Os mais sensíveis serão devorados

Carrie Schreiner está a dar o próximo passo na sua carreira. Inicialmente, seguiu a via júnior através do karting para a Fórmula 4, mas depois mudou para as corridas de GT.

Regressou às corridas de fórmula antes da época de 2023 e competiu na F1 Academy, uma série de corridas de Fórmula 1 apenas para mulheres, que é realizada como parte do programa de apoio à classe rainha. Em 2024, voltará a competir na F1 Academy, desta vez como membro da academia júnior da Sauber para a Campos Racing. Um desenvolvimento completamente surpreendente.

Mas ela não se sente necessariamente satisfeita. "Estou orgulhosa e também tenho a certeza de que há muitas pessoas que não acreditavam que eu fosse capaz de o fazer. Eu também não estava necessariamente à espera", admite ao web.de. "Confirma-me que nem tudo o que fiz foi mau. Mas que provei que consigo conduzir um carro. E é por isso que estou feliz por ter chegado tão longe".

Inicialmente, o desenvolvimento colocou pressão sobre o jovem de 25 anos. "Porque é claro que não se quer ficar mal, nem para a equipa de Fórmula 1, nem para si próprio ou para os outros. Mas agora, como sinto que me estou a preparar muito bem, vejo isso mais como um grande apoio e mais como um vento de cauda", disse.

Como mulher, os desafios são por vezes mais difíceis: "É certo que as mulheres têm mais dificuldades aqui e ali do que os homens", afirmou Schreiner.

Mas, de vez em quando, também há vantagens. "Se formos bons, temos mais probabilidades de sermos vistos. Se ficarmos em terceiro lugar, por exemplo, isso por vezes atrai mais atenção do que um vencedor masculino. Mas, claro, se estivermos atrás, as pessoas também nos vão bater. É certo que temos de nos esforçar mais fisicamente do que os homens, porque estamos em desvantagem. Há vantagens e desvantagens".

O mundo machista do desporto automóvel ainda hoje existe, claro. Ela própria não teve muitas experiências más. Mas também diz muito claramente: "Ou se aceita ou se pára, mesmo que isso pareça duro. É claro que não é agradável quando são feitas observações sexistas. Continua a ser um problema. Mas há que fazer frente. Em geral, não se pode ser melindroso, seja dentro ou fora da pista. Quem for melindroso vai ser comido".

