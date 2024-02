Fisichella : Ricciardo, un bon remplaçant pour Hamilton

Mercedes mise-t-elle sur son propre vivier de pilotes pour trouver un successeur à Lewis Hamilton ? Après tout, Mick Schumacher, Frederik Vesti ou Andrea Kimi Antonelli font partie de l'effectif des Flèches d'argent.

Ou alors on choisit une solution externe ? Là, le chef d'équipe Toto Wolff a un large choix pour trouver un nouveau coéquipier à George Russell.

"Daniel Ricciardo pourrait être un bon remplaçant de Lewis Hamilton chez Mercedes, car Mercedes a besoin d'un pilote avec son expérience. Ce serait bien pour une équipe de pointe de l'avoir", a déclaré l'ex-pilote de F1 Giancarlo Fisichella à "OLBG".

Il n'est pas sûr de ce que l'avenir réserve à Ricciardo, a-t-il ajouté". Daniel est en Formule 1 depuis quelques années déjà et il s'en est bien sorti, surtout chez Red Bull. Il y a quelques années, il était même plus rapide que Sebastian Vettel".

"Ce serait bien qu'il ait une bonne voiture cette année, dans laquelle il pourrait montrer à quel point il est bon, car il a beaucoup d'expérience et ce serait bien pour une équipe de pointe de l'avoir. C'est difficile à dire", a déclaré Fisichella.

Une deuxième option pour Fisichella serait Andrea Kimi Antonelli. Le jeune homme de 17 ans participera à la Formule 2 en 2024 : "C'est un jeune pilote qui court cette année en Formule 2. Il est très rapide et déjà très bon. J'aimerais bien le voir là-bas".

