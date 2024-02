Fisichella: Ricciardo è un buon sostituto di Hamilton

La Mercedes si affida al proprio parco piloti nella ricerca del successore di Lewis Hamilton? Dopo tutto, Mick Schumacher, Frederik Vesti e Andrea Kimi Antonelli fanno parte della squadra delle Frecce d'Argento.

Oppure si opterà per una soluzione esterna? Il boss del team Toto Wolff ha molta scelta quando si tratta di trovare un nuovo compagno di squadra per George Russell.

"Daniel Ricciardo potrebbe essere un buon sostituto di Lewis Hamilton alla Mercedes, perché la Mercedes ha bisogno di un pilota con la sua esperienza. Sarebbe un bene per un top team averlo", ha dichiarato l'ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella a "OLBG".

Non è sicuro di cosa riservi il futuro a Ricciardo". Daniel è in Formula 1 da diversi anni e ha fatto bene, soprattutto con la Red Bull. Qualche anno fa era addirittura più veloce di Sebastian Vettel".

"Sarebbe bello se quest'anno avesse una buona macchina dove poter dimostrare quanto è bravo, perché ha molta esperienza e sarebbe bello per un top team averlo. È difficile da dire", ha detto Fisichella.

Una seconda opzione per Fisichella sarebbe Andrea Kimi Antonelli. Il 17enne gareggerà in Formula 2 nel 2024. "È un giovane pilota che sta correndo in Formula 2 quest'anno. È molto veloce e già molto bravo. Mi piacerebbe vederlo lì".

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint