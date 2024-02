Fisichella: Ricciardo é um bom substituto para Hamilton

Estará a Mercedes a confiar na sua própria lista de pilotos na procura de um sucessor para Lewis Hamilton? Afinal de contas, Mick Schumacher, Frederik Vesti e Andrea Kimi Antonelli fazem parte da equipa das Flechas de Prata.

Ou será que vão optar por uma solução externa? O chefe de equipa Toto Wolff tem muitas opções quando se trata de encontrar um novo companheiro de equipa para George Russell.

"Daniel Ricciardo poderia ser um bom substituto para Lewis Hamilton na Mercedes, porque a Mercedes precisa de um piloto com a sua experiência. Seria bom para uma equipa de topo tê-lo", disse o ex-piloto de F1 Giancarlo Fisichella no programa "OLBG".

Ele não tem certeza do que o futuro reserva para Ricciardo, disse ele. Daniel está na Fórmula 1 há vários anos e tem-se saído bem, especialmente com a Red Bull. Há alguns anos, ele era ainda mais rápido do que Sebastian Vettel".

"Seria bom se ele tivesse um bom carro este ano, onde pudesse mostrar o quão bom ele é, porque tem muita experiência e seria bom para uma equipa de topo tê-lo. É difícil dizer", disse Fisichella.

Uma segunda opção para Fisichella seria Andrea Kimi Antonelli. O jovem de 17 anos vai competir na Fórmula 2 em 2024. "É um jovem piloto que está a correr na Fórmula 2 este ano. É muito rápido e já é muito bom. Gostaria muito de o ver lá".

