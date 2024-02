Coulthard : "Leclerc, le plus grand défi pour Hamilton ?

En 2025, Charles Leclerc et Lewis Hamilton seront coéquipiers chez Ferrari. David Coulthard pense que ce sera probablement le plus grand défi pour Hamilton.

Lewis Hamilton contre Charles Leclerc : lorsque les deux se rencontreront en 2025 chez Ferrari en tant que coéquipiers, le monde de la Formule 1 regardera ce duel avec impatience. Car il s'agira bien sûr aussi d'un duel de générations.

Les experts estiment déjà comment les choses pourraient se dérouler sportivement entre les deux hommes si Hamilton vise son huitième titre. "Je pense qu'il trouvera en Charles Leclerc l'un de ses plus grands défis", a déclaré Coulthard dans le podcast "Formula for Success". Il fait surtout allusion à la force du Monégasque en qualifications. Car Leclerc est l'un des pilotes les plus rapides sur un tour, selon Coulthard.

"Et d'une manière générale, Charles est un jeune coureur brillant et rapide. Oui, il n'a pas le championnat du monde et l'expérience de Lewis, mais je pense que c'est un champion en attente, et cela pourrait être le plus grand défi pour Lewis", a déclaré Coulthard.

"Je pense que Mika Häkkinen était l'un des pilotes les plus rapides sur un tour et je penserais même plus rapide que Michael Schumacher. Je ne peux logiquement pas le prouver parce qu'ils n'ont jamais eu la même voiture, mais là où Michael était exceptionnel, c'est qu'il pouvait faire le tour de qualification 60 fois [en course]", a déclaré Coulthard.

"Et je pense que Charles est un qualificateur impressionnant, tandis que Lewis est un pilote de course incroyable. Mais il a 40 ans, donc je ne vois pas comment il pourrait être plus rapide sur un tour, alors que Charles est à ce moment-là dans ses meilleures années", poursuit Coulthard.

L'Écossais poursuit : "Mais à part cela, je pense que c'est très excitant pour la Formule 1. Cela va donner un énorme coup de pouce à Ferrari pour faire venir des ingénieurs, et les gens comprennent vraiment qu'ils vont avoir un pilote incroyable".

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint