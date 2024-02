Coulthard: Leclerc la sfida più grande per Hamilton?

Lewis Hamilton contro Charles Leclerc: quando i due si incontreranno come compagni di squadra alla Ferrari nel 2025, il mondo della Formula 1 guarderà il duello con il fiato sospeso. Perché sarà, ovviamente, anche un duello generazionale.

Gli esperti stanno già prevedendo come potrebbero andare le cose tra i due in termini sportivi, se Hamilton punta al suo ottavo titolo. "Credo che troverà in Charles Leclerc una delle sue più grandi sfide", ha detto Coulthard nel podcast "Formula for Success". Si riferisce in particolare alla forza del monegasco in qualifica. Secondo Coulthard, infatti, Leclerc è uno dei piloti più veloci sul giro.

"E in generale, Charles è un pilota giovane e brillantemente veloce. Certo, non ha i campionati del mondo e l'esperienza di Lewis, ma penso che sia un campione in attesa e che potrebbe essere la sfida più grande per Lewis", ha detto Coulthard.

"Penso che Mika Häkkinen sia stato uno dei piloti più veloci sul giro e credo anche più veloce di Michael Schumacher. Logicamente non posso dimostrarlo perché non hanno mai avuto la stessa macchina, ma Michael eccelleva perché riusciva a fare il giro di qualifica 60 volte [in gara]", ha detto Coulthard.

"E credo che Charles sia un ottimo qualificatore, mentre Lewis è un pilota incredibile. Ma lui ha 40 anni, quindi non lo vedo diventare più veloce sul giro, mentre Charles è nel fiore degli anni", ha proseguito Coulthard.

Lo scozzese ha proseguito: "Ma a parte questo, penso che sia molto eccitante per la Formula 1. Darà alla Ferrari un'enorme spinta quando si tratterà di un pilota di Formula 1. Darà alla Ferrari un'enorme spinta per quanto riguarda l'ingresso di ingegneri e la gente capirà che si tratta di un pilota incredibile".

