Coulthard: Leclerc é o maior desafio para Hamilton?

Lewis Hamilton contra Charles Leclerc: quando os dois se encontrarem como companheiros de equipa na Ferrari, em 2025, o mundo da Fórmula 1 assistirá ao duelo com grande expetativa. Porque será também, naturalmente, um duelo de gerações.

Os especialistas já estão a prever o que poderá acontecer entre os dois, em termos desportivos, se Hamilton quiser conquistar o seu oitavo título. "Acho que ele vai encontrar um dos seus maiores desafios em Charles Leclerc", disse Coulthard no podcast "Formula for Success". Ele está se referindo em particular à força do monegasco na qualificação. Porque Leclerc é um dos pilotos mais rápidos numa volta, de acordo com Coulthard.

"E, em geral, Charles é um piloto jovem e brilhantemente rápido. Sim, ele não tem os campeonatos do mundo e a experiência de Lewis, mas acho que ele é um campeão em espera e isso pode ser o maior desafio para Lewis", disse Coulthard.

"Penso que o Mika Häkkinen foi um dos pilotos mais rápidos numa volta e penso que até mais rápido do que o Michael Schumacher. Logicamente, não posso provar isso porque eles nunca tiveram o mesmo carro, mas onde Michael se destacou foi que ele poderia fazer a volta de qualificação 60 vezes [na corrida]", disse Coulthard.

"E eu acho que Charles é um classificador impressionante, enquanto Lewis é um piloto de corrida incrível. Mas ele tem 40 anos, por isso não o vejo a ficar mais rápido numa volta, enquanto Charles está no seu auge nesta altura", continuou Coulthard.

O escocês continuou: "Mas, tirando isso, acho que é muito emocionante para a Fórmula 1. Vai dar à Ferrari um enorme impulso quando se trata de trazer engenheiros e as pessoas realmente entendem que estão a receber um piloto incrível."

