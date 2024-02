Carrie Schreiner: "Me gustaría poder vivir del automovilismo

2023 no fue un año fácil para Carrie Schreiner en la Academia de F1. Pagó muchos derechos de matrícula, consiguió una victoria y terminó en tercer lugar en la general. Este año, volverá a competir en la Fórmula 1 organizada para mujeres.

Esta vez como miembro de la academia junior de Sauber para Campos Racing. Una novedad totalmente sorprendente, como admitió a web.de.

Pero tiene grandes planes. "Quiero estar más adelante en el campeonato que el año pasado. Estar entre los cinco primeros es un objetivo. Y en general, quiero dominar bien los retos de la nueva temporada", dijo.

A medio plazo, su principal objetivo es "poder vivir del automovilismo". Está abierta a todo, explicó, pero también admite que "será difícil para mí entrar en la Fórmula 1 a los 25 años. Pero, por supuesto, espero poder optar a otras cosas a través de la F1 Academy, donde tengo muchas posibilidades de conseguir un asiento remunerado en algún momento.

Después de todo, el automovilismo no es fácil desde el punto de vista financiero. "Tengo buenos patrocinadores, también tengo acuerdos con empresas todo el tiempo, colaboraciones en redes sociales, por ejemplo. El hecho es que recibo un apoyo muy, muy bueno. Pero eso sólo cubre la temporada. Ya tenemos que cubrir los gastos de viaje nosotros mismos. Eso significa que todavía me queda un largo camino por recorrer antes de poder ganar algo de dinero", explica el futbolista de 25 años.

En estos momentos también es muy difícil atraer patrocinadores, dice Schreiner, "porque la cuestión medioambiental lo hace extremadamente difícil. No sé si es sólo eso, pero desde luego es más difícil encontrar patrocinadores, sobre todo la llamada en frío es muy, muy complicada".

Schreiner empezó a interesarse por el automovilismo a los diez años, en parte gracias a su padre. Lo volvería a hacer, incluso con la experiencia de hoy.

"No siempre fue fácil. Pero creo que también me ha hecho muy fuerte para todo lo que está por venir. Puedo afrontar mejor los retos porque a menudo he tenido que luchar para superarlos", afirmó.

