Carrie Schreiner : veut pouvoir vivre du sport automobile

Carrie Schreiner concourra en 2024 dans la F1 Academy et est également membre de l'académie des jeunes talents Sauber. Financièrement, le sport automobile est toutefois un grand défi.

2023 n'a pas été une année facile pour Carrie Schreiner à la F1 Academy. Elle a payé un lourd tribut, remporté une victoire et terminé à la onzième place du classement général. Cette année, elle sera à nouveau au départ de la série de formule pour femmes organisée par la Formule 1.

Cette fois-ci en tant que membre de l'académie des jeunes talents Sauber pour Campos Racing. Une évolution tout à fait surprenante, comme elle l'a reconnu sur web.de.

Mais elle a de grandes ambitions. "Je veux être plus en avant dans le championnat que l'année dernière. Le top cinq est un objectif. Et de manière générale, je veux bien relever les défis de la nouvelle saison", a-t-elle déclaré.

A moyen terme, son objectif est avant tout de "pouvoir vivre du sport automobile". Elle a expliqué qu'elle était ouverte à toutes les orientations, tout en admettant "qu'il me sera difficile d'accéder à la Formule 1 à 25 ans. Mais j'espère bien sûr que la F1 Academy me permettra de postuler pour d'autres choses, où j'aurai de bonnes chances d'obtenir un jour ma place rémunérée".

Car d'un point de vue financier, le sport automobile n'est pas facile. "J'ai de bons sponsors, j'ai aussi régulièrement des accords avec des entreprises, des coopérations avec les médias sociaux par exemple. En fait, je bénéficie d'un très, très bon soutien. Mais cela permet tout juste de financer la saison. Nous devons déjà prendre en charge nous-mêmes les frais de voyage. Cela signifie qu'il y a encore du chemin à parcourir avant que je puisse gagner de l'argent avec ça", explique la jeune femme de 25 ans.

De plus, il est actuellement très difficile de trouver des sponsors, selon Schreiner, "car le thème de l'environnement rend les choses extrêmement difficiles. Je ne sais pas si c'est uniquement dû à cela, mais il est en tout cas plus difficile de trouver des sponsors, surtout une prospection à froid est vraiment très, très compliquée".

Schreiner s'est passionnée pour le sport automobile pour la première fois à l'âge de dix ans, notamment grâce à son père. Elle referait la même chose, même avec l'expérience d'aujourd'hui.

"C'est sûr que ça n'a pas toujours été facile. Mais je pense que cela m'a aussi rendue extrêmement forte pour tout le reste à venir. Que je suis plus à l'aise avec les défis, car j'ai souvent dû m'accrocher", a-t-elle déclaré.

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint