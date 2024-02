Carrie Schreiner: vorrebbe potersi guadagnare da vivere con il motorsport

Il 2023 non è stato un anno facile per Carrie Schreiner nella F1 Academy. Ha pagato molte tasse scolastiche, ha ottenuto una vittoria e si è classificata al terzo posto in classifica generale. Quest'anno parteciperà nuovamente alla serie di Formula 1 organizzata per le donne.

Questa volta come membro della Sauber junior academy per Campos Racing. Uno sviluppo del tutto sorprendente, come ha ammesso a web.de.

Ma ha grandi progetti. "Voglio essere più avanti nel campionato rispetto all'anno scorso. La top five è un obiettivo. E in generale, voglio affrontare al meglio le sfide della nuova stagione", ha dichiarato.

A medio termine, il suo obiettivo principale è "riuscire a vivere di motorsport". È aperta a tutte le direzioni, ha spiegato, ma ammette anche che "sarà difficile per me entrare in Formula 1 a 25 anni. Ma naturalmente spero di poter fare domanda per altre cose attraverso la F1 Academy, dove ho buone possibilità di ottenere un posto retribuito prima o poi.

Dopo tutto, il motorsport non è facile dal punto di vista finanziario. "Ho buoni sponsor, ho anche accordi con aziende in continuazione, collaborazioni sui social media per esempio. Il fatto è che ricevo un ottimo supporto. Ma questo copre solo la stagione. Dobbiamo già coprire le spese di viaggio da soli. Questo significa che ho ancora molta strada da fare prima di poter guadagnare qualcosa", spiega il 25enne.

Al momento è molto difficile anche attrarre sponsor, dice Schreiner, "perché la questione ambientale rende tutto molto difficile. Non so se sia solo questo, ma è sicuramente più difficile trovare sponsor, soprattutto le telefonate a freddo sono molto, molto complicate".

La Schreiner si è interessata per la prima volta al motorsport all'età di dieci anni, in parte grazie al padre. Lo rifarebbe, anche con l'esperienza di oggi.

"Sicuramente non è stato sempre facile. Ma credo che mi abbia anche resa estremamente forte per tutto ciò che verrà. Riesco ad affrontare meglio le sfide perché spesso ho dovuto lottare per superarle", ha detto.

