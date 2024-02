Carrie Schreiner: Gostaria de poder viver do desporto automóvel

2023 não foi um ano fácil para Carrie Schreiner na F1 Academy. Pagou muitas propinas, obteve uma vitória e terminou em terceiro lugar na geral. Este ano, vai voltar a competir na série de fórmula organizada pela Fórmula 1 para mulheres.

Desta vez, como membro da academia júnior da Sauber para a Campos Racing. Um desenvolvimento completamente surpreendente, como ela admitiu ao web.de.

Mas ela tem grandes planos. "Quero estar mais à frente no campeonato do que no ano passado. Os cinco primeiros são um objetivo. E, em geral, quero dominar bem os desafios da nova época", afirmou.

A médio prazo, o seu principal objetivo é "poder viver do desporto automóvel". Está aberta a todas as direcções, explicou, mas também admite que "será difícil para mim entrar na Fórmula 1 aos 25 anos. Mas é claro que espero poder candidatar-me a outras coisas através da Academia de F1, onde tenho boas hipóteses de conseguir o meu lugar pago.

Afinal de contas, o desporto automóvel não é fácil do ponto de vista financeiro. "Tenho bons patrocinadores, também tenho acordos com empresas a toda a hora, colaborações nas redes sociais, por exemplo. O facto é que recebo um apoio muito, muito bom. Mas isso só cobre a época. Nós próprios já temos de cobrir as despesas de deslocação. Isso significa que ainda tenho um longo caminho a percorrer antes de poder ganhar algum dinheiro", explica o jogador de 25 anos.

Atualmente, também é muito difícil atrair patrocinadores, diz Schreiner, "porque a questão ambiental torna tudo extremamente difícil. Não sei se é só por isso, mas é definitivamente mais difícil encontrar patrocinadores, especialmente porque telefonar a frio é muito, muito complicado".

Schreiner começou a interessar-se pelo desporto automóvel aos dez anos de idade, em parte através do seu pai. Ela faria tudo de novo, mesmo com a experiência de hoje.

"É certo que nem sempre foi fácil. Mas penso que também me tornou extremamente forte para tudo o que está para vir. Consigo lidar melhor com os desafios porque muitas vezes tive de lutar para os ultrapassar", afirmou.

