Sergio Pérez dans la Silly Season : une pression supplémentaire ?

Vu de l'extérieur, le marché des pilotes n'a jamais été aussi passionnant depuis longtemps. Alors que la soi-disant "silly season" ne commence normalement qu'à la fin de l'été, elle se déroule déjà maintenant avec le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari (à partir de 2025).

Pour ceux qui sont en plein milieu, ce n'est pas facile. En effet, de nombreux contrats arrivent à échéance, ce qui pourrait théoriquement libérer de nombreux cockpits. Ce qui pourrait à son tour donner lieu à une lutte acharnée.

Sergio Pérez, qui entame sa dernière saison contractuelle chez Red Bull Racing, fait partie de ceux-là. Ces derniers temps, il a été très critiqué parce qu'il n'a pas pu rivaliser avec son coéquipier Max Verstrappen. C'est pourquoi il n'est pas certain qu'il puisse prolonger son contrat une nouvelle fois.

Il aborde la question de manière détendue. "Je suis sûr que la plupart des pilotes sont prêts à faire les choses beaucoup plus tôt dans l'année", a déclaré Pérez. "Mais c'est simplement l'approche que l'on a. De mon côté, je me concentre uniquement sur le fait d'avoir une grande année".

Le reste se fera tout seul, "tant que vous êtes performant sur la piste, le reste se fera tout seul", a ajouté Pérez : "Je ne me préoccupe donc pas vraiment de cela. C'est ma 14e saison en Formule 1, donc mon objectif principal est de bien performer sur la piste", explique le Mexicain.

Il compte y parvenir en adoptant une nouvelle approche : "Je pense que nous allons aborder les choses course par course et nous assurer de faire le maximum à chaque week-end", a-t-il ajouté. "Comme je l'ai dit, c'est absolument mon objectif pour cette année, simplement prendre course après course".

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint