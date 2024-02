Sergio Pérez nella stagione delle sciocchezze: pressione supplementare?

Il contratto di Sergio Pérez scade dopo la prossima stagione. Il mercato è già in fermento a causa del cambio di Hamilton. Come sta affrontando Pérez questa situazione?

Dall'esterno, il mercato dei piloti è più eccitante di quanto non lo sia stato per molto tempo. Mentre la cosiddetta "silly season" inizia normalmente solo a fine estate, è già in corso con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari (dal 2025).

Non è facile per chi si trova nel mezzo. Infatti, numerosi contratti sono in scadenza, il che potrebbe teoricamente lasciare liberi molti abitacoli. Il che, a sua volta, potrebbe portare a una lotta all'ultimo sangue.

Anche Sergio Pérez, che sta entrando nella sua ultima stagione contrattuale alla Red Bull Racing, si trova in una situazione difficile. Di recente è stato pesantemente criticato per non essere in grado di tenere il passo del suo compagno di squadra Max Verstrappen. Per questo motivo ci si chiede se sarà in grado di prolungare nuovamente il suo contratto.

Il suo approccio è rilassato. "Sono sicuro che la maggior parte dei piloti è pronta a fare le cose molto prima dell'anno", ha detto Pérez. "Ma è solo l'approccio che si ha. Per quanto mi riguarda, mi sto concentrando solo su un anno fantastico".

Il resto si prenderà cura di se stesso: "Finché si è performanti in pista, il resto verrà da sé", ha detto Pérez: "Quindi non sono molto preoccupato. È la mia 14ª stagione in Formula 1, quindi il mio obiettivo principale è fare bene in pista", ha detto il messicano.

E intende raggiungere questo obiettivo con un nuovo approccio: "Penso che affronteremo gara per gara e ci assicureremo di ottenere il massimo da ogni singolo weekend", ha aggiunto. "Come ho detto, questo è assolutamente il mio obiettivo per quest'anno, affrontare gara per gara".

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint