Sergio Pérez na silly season: pressão adicional?

Visto de fora, o mercado de pilotos está mais excitante do que há muito tempo. Embora a chamada silly season normalmente só comece no final do verão, já está em curso com a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari (a partir de 2025).

A situação não é fácil para quem está no meio dela. Isto porque muitos contratos estão a expirar, o que, teoricamente, poderia deixar muitos cockpits livres. O que, por sua vez, pode levar a uma confusão.

Sergio Pérez, que está a entrar na sua última época contratual na Red Bull Racing, também está no meio de tudo isto. Recentemente, foi muito criticado por não conseguir acompanhar o ritmo do seu companheiro de equipa Max Verstrappen. É por isso que se questiona se poderá prolongar novamente o seu contrato.

A sua abordagem é descontraída. "Tenho a certeza que a maioria dos pilotos está pronta para fazer as coisas muito mais cedo no ano", disse Pérez. "Mas é apenas a abordagem que se tem. Da minha parte, estou apenas a concentrar-me em ter um grande ano."

O resto vai-se encarregar de si próprio, "desde que se tenha um bom desempenho na pista, o resto virá naturalmente", disse Pérez: "Por isso, não estou muito preocupado com isso. É a minha 14ª época na Fórmula 1, por isso o meu principal objetivo é ter um bom desempenho em pista", disse o mexicano.

Ele pretende alcançar esse objetivo através de uma nova abordagem: "Penso que vamos fazer as coisas corrida a corrida e garantir que tiramos o máximo partido de cada fim de semana", acrescentou. "Como eu disse, esse é absolutamente o meu objetivo para este ano, apenas levar corrida por corrida."

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint