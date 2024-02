GM après l'abandon d'Andretti : un bon sentiment malgré tout

Le partenaire est General Motors avec Cadillac, GM a signalé mi-novembre à la Fédération internationale des sports automobiles (FIA) : Les Américains se sont inscrits auprès de la FIA en tant que fabricant de moteurs de Formule 1, et ce à partir de 2028.

Mais fin janvier, le verdict de la Formule 1 est sans appel : l'entrée de l'équipe américaine Andretti a été refusée pour diverses raisons. L'une des raisons : cela "nuirait à la réputation du championnat" si une nouvelle équipe devait acheter une unité de puissance prescrite "potentiellement sur plusieurs saisons".

Cependant, "une demande d'admission au championnat 2028 avec un groupe motopropulseur de General Motors serait considérée différemment".

Chez General Motors, on continue de croire au projet malgré le refus. "Nous pensons qu'avec Andretti et Cadillac, nous sommes en mesure de mettre sur pied une équipe compétitive", a déclaré Jim Campbell, vice-président de Motorsport.

"Nous ne disons pas que c'est facile, mais nous avons des exemples dans l'histoire de nos deux organisations où nous avons réussi dans d'autres catégories de sport automobile, et c'est le cas pour Cadillac et Andretti", a-t-il ajouté.

"Nous avons un bon sentiment sur notre candidature. La FIA l'a examinée par rapport à d'autres candidats et a ensuite donné un vote de confiance et une approbation à notre candidature", a déclaré Campbell. "Apparemment, la [Formula One Management] a fait une déclaration et nous avons demandé une réunion de suivi avec la FOM, que nous allons honorer".

Campbell a également déclaré que GM pourrait construire un moteur pour Andretti pour la saison 2026, mais comme l'entreprise n'avait pas prévu à l'origine d'être un fournisseur d'unités de puissance, elle n'avait pas postulé en tant que tel.

"Lorsque vous vous inscrivez comme fournisseur de moteur, il y a une date limite pour le faire, et pour nous, c'était le dernier mois de juin pour 2028", a déclaré Campbell. "Si l'on voulait développer un moteur plus tôt, il aurait fallu s'inscrire pour cela dès l'année précédente. C'est donc simplement une règle".

Essais hivernaux de Formule 1

21.02. au 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint