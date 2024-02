GM dopo il ritiro di Andretti: ancora un buon feeling

Il partner è General Motors con Cadillac, e a metà novembre GM lo ha comunicato alla FIA: Gli americani si sono registrati presso la FIA come costruttori di motori di Formula 1, a partire dal 2028.

Ma a fine gennaio la Formula 1 ha emesso una dura sentenza: l'iscrizione del team statunitense Andretti è stata respinta per vari motivi. Un motivo: "danneggerebbe la reputazione del campionato" se un nuovo team dovesse acquistare una power unit prescritta "potenzialmente per diverse stagioni".

Tuttavia, "una richiesta di iscrizione al campionato 2028 con una power unit di General Motors sarebbe stata considerata in modo diverso".

Nonostante la cancellazione, General Motors crede ancora nel progetto. "Crediamo che con Andretti e Cadillac siamo in grado di mettere insieme una squadra competitiva", ha dichiarato il vicepresidente del settore Motorsport Jim Campbell.

"Non stiamo dicendo che sia facile, ma abbiamo esempi nella storia di entrambe le nostre organizzazioni in cui abbiamo avuto successo in altre categorie di sport motoristici, e questo vale anche per Cadillac e Andretti", ha detto.

"Siamo soddisfatti della nostra candidatura. La FIA l'ha esaminata rispetto ad altri candidati e ha dato alla nostra domanda un voto di fiducia e di approvazione", ha detto Campbell. "Ovviamente [la dirigenza della Formula Uno] ha rilasciato una dichiarazione e abbiamo chiesto un incontro di verifica con la FOM, che accetteremo".

Campbell ha anche detto che GM potrebbe costruire un motore per Andretti per la stagione 2026, ma poiché l'azienda non aveva originariamente pianificato di essere un fornitore di power unit, non ha fatto domanda per diventarlo.

"Quando ci si iscrive come fornitore di motori, c'è una scadenza per farlo, e per noi era lo scorso giugno per il 2028", ha detto Campbell. "Se aveste voluto sviluppare un motore prima, avreste dovuto fare domanda l'anno precedente. Quindi è solo un regolamento".

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP della Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint