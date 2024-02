GM após a reforma de Andretti: ainda uma boa sensação

O parceiro é a General Motors com a Cadillac e, em meados de novembro, a GM comunicou este facto à FIA: Os americanos registaram-se na FIA como fabricantes de motores de Fórmula 1, a partir de 2028.

Mas no final de janeiro, a Fórmula 1 emitiu uma dura sentença: a entrada da equipa americana Andretti foi rejeitada por várias razões. Uma das razões: seria "prejudicial para a reputação do campeonato" se uma nova equipa tivesse de comprar uma unidade de potência prescrita "potencialmente ao longo de várias épocas".

No entanto, "um pedido de inclusão no campeonato de 2028 com uma unidade de potência da General Motors seria visto de forma diferente".

Apesar do cancelamento, a General Motors ainda acredita no projeto. "Acreditamos que, com a Andretti e a Cadillac, estamos em posição de reunir uma equipa competitiva", disse o vice-presidente da Motorsport, Jim Campbell.

"Não estamos a dizer que é fácil, mas temos exemplos na história de ambas as nossas organizações em que fomos bem sucedidos noutras categorias de desportos motorizados, e isso é verdade para a Cadillac e a Andretti", afirmou.

"Sentimo-nos bem com a nossa candidatura. A FIA analisou-a em comparação com outros candidatos e depois deu à nossa candidatura um voto de confiança e aprovação", disse Campbell. "Obviamente, [a direção da Fórmula 1] fez uma declaração e pedimos uma reunião de acompanhamento com a FOM, que vamos aceitar".

Campbell também disse que a GM poderia construir um motor para a Andretti para a temporada de 2026, mas como a empresa não tinha planeado originalmente ser um fornecedor de unidades de potência, não se candidatou a ser um.

"Quando nos inscrevemos para sermos fornecedores de motores, há um prazo para o fazer e, para nós, foi em junho passado para 2028", disse Campbell. "Se quiséssemos desenvolver um motor mais cedo, teríamos de nos candidatar no ano anterior. Portanto, é apenas um regulamento".

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint