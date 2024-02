Costa : les problèmes rencontrés par Schumacher lors de son retour à la compétition

Lors de son retour, Michael Schumacher a roulé pendant trois ans pour Mercedes. Peu de succès sur le plan sportif, et Aldo Costa explique à quoi cela est dû.

Le retour de Michael Schumacher en Formule 1 n'a pas été aussi réussi qu'il l'espérait. Le septuple champion du monde s'était engagé chez Mercedes en 2010 avec beaucoup d'euphorie et de grands espoirs pour ses fans de connaître des succès antérieurs.

Mais la réalité a été décevante. De la médiocrité. Il a décroché une place sur le podium en 2012, le reste était généralement moyen. Il a également perdu contre son coéquipier de l'époque, Nico Rosberg.

Le compagnon de longue date de Schumacher, Aldo Costa, explique sur Profondo Rosso, le blog de Formule 1 du journaliste italien Leo Turrini sur QN Motori : "Schumacher était le dernier pilote d'une époque où les voitures étaient développées sur la piste, par des tests continus sur l'asphalte. Et en cela, il était formidable, unique, j'ose le dire", a déclaré Costa.

"Ce n'est pas un hasard si 'Schumi' a eu des problèmes lorsqu'il est revenu à la compétition en 2010, sans essais sur piste", se souvient Costa. En effet, le développement des voitures se déplaçait de plus en plus vers le simulateur. "Il détestait vraiment le simulateur", poursuit Costa.

"Michael était toujours au volant [lors des tests], Hamilton presque jamais, parce qu'il ne sait pas le faire. Lewis appartient au temps du simulateur", a souligné Costa pour expliquer les différences entre les deux pilotes de pointe.

A cela s'ajoute le facteur des pneus, qui a posé des problèmes à Schumacher. "'Schumi' a déterminé le développement des pneus avec ses tests, parce qu'il le pouvait", explique Costa. Cela n'était plus possible lors de son retour.

"La grandeur du pilote réside [aujourd'hui] dans sa capacité à tirer le meilleur parti de pneus qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas contribué à choisir auparavant. En cela, il est un maître absolu, comme l'était Michael dans son monde".

