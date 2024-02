Costa: Schumacher ha avuto questi problemi durante la sua rimonta

Michael Schumacher ha guidato per tre anni per la Mercedes durante il suo ritorno. Non un grande successo in termini sportivi, e Aldo Costa ci spiega perché.

Il ritorno di Michael Schumacher in Formula 1 non ha avuto il successo sperato. Il sette volte campione del mondo ha firmato con la Mercedes nel 2010 con grande euforia e grandi speranze tra i suoi fan per i precedenti successi.

Ma la realtà è stata sconfortante. Mediocrità. Nel 2012 ha ottenuto un podio, ma il resto è stato per lo più mediocre. Inoltre, ha perso contro il suo compagno di squadra dell'epoca, Nico Rosberg.

Aldo Costa, storico compagno di Schumacher, spiega su Profondo Rosso, il blog sulla Formula 1 del giornalista italiano Leo Turrini su QN Motori: "Schumacher è stato l'ultimo pilota di un'epoca in cui le auto venivano sviluppate in pista, attraverso continui test sull'asfalto. E in questo è stato grande, unico, oserei dire", ha detto Costa.

"Non è un caso che 'Schumi' abbia avuto problemi quando è tornato a correre nel 2010, senza test in pista", ricorda Costa. Questo perché lo sviluppo delle vetture si è spostato sempre più sul simulatore. "Odiava davvero il simulatore", dice Costa.

"Michael era sempre al volante [durante i test], Hamilton quasi mai perché non era in grado di farlo. Lewis appartiene al simulatore", ha detto Costa, sottolineando le differenze tra i due piloti di punta.

C'è stato anche il fattore pneumatici, che ha causato problemi a Schumacher. "Schumi determinava lo sviluppo degli pneumatici con i suoi test perché poteva farlo", ha detto Costa. Questo non era più possibile durante il suo ritorno.

"La grandezza del pilota [oggi] sta nella sua capacità di sfruttare al meglio pneumatici che non conosce, che non ha contribuito a scegliere in precedenza. È un maestro assoluto in questo, proprio come lo era Michael nel suo mondo".

