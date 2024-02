Costa: Schumacher teve estes problemas no seu regresso

O regresso de Michael Schumacher à Fórmula 1 não foi tão bem sucedido como ele esperava. O sete vezes campeão do mundo assinou contrato com a Mercedes em 2010 com grande euforia e grandes esperanças entre os seus fãs de sucessos anteriores.

Mas a realidade era preocupante. Mediocridade. Conseguiu um lugar no pódio em 2012, mas o resto foi quase sempre mediano. Também perdeu para o seu companheiro de equipa na altura, Nico Rosberg.

Aldo Costa, companheiro de longa data de Schumacher, explica no Profondo Rosso, o blogue de Fórmula 1 do jornalista italiano Leo Turrini na QN Motori: "Schumacher foi o último piloto de uma era em que os carros eram desenvolvidos na pista, através de testes contínuos no asfalto. E nisso ele foi fantástico, único, atrevo-me a dizer", disse Costa.

"Não é por acaso que 'Schumi' teve problemas quando voltou às corridas em 2010, sem testes em pista", lembra Costa. Isso aconteceu porque o desenvolvimento dos carros passou a ser feito cada vez mais no simulador. "Ele realmente odiava o simulador", diz Costa.

"O Michael estava sempre ao volante [durante os testes], o Hamilton quase nunca porque não o conseguia fazer. O lugar do Lewis é no simulador", disse Costa, sublinhando as diferenças entre os dois pilotos de topo.

Houve ainda o fator pneu, que causou problemas a Schumacher. "O 'Schumi' determinava o desenvolvimento dos pneus com os seus testes porque podia", disse Costa. Isso já não era possível durante o seu regresso.

"A grandeza do piloto [hoje] reside na sua capacidade de tirar o máximo partido de pneus que não conhece, que não ajudou a escolher previamente. Ele é um mestre absoluto nisso, tal como Michael era no seu mundo."

