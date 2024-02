Fisichella : "Hamilton est alors au-dessus de Schumi et de Senna

Au fond, chaque fan de Formule 1 a son propre palmarès éternel. Il en va de même pour les experts ou les ex-pilotes. Eux aussi ont établi leur propre palmarès des meilleurs pilotes de l'histoire.

C'est le cas de Giancarlo Fisichella. Pour l'Italien, qui a disputé 229 GP entre 1996 et 2009, Ayrton Senna occupe la première place, "parce que c'était mon héros quand j'ai grandi, bien avant de courir en Formule 1. Je mettrais Schumacher en deuxième position parce que j'ai couru contre lui et que je sais à quel point il était bon. J'ai aussi couru contre Lewis, qui serait mon troisième favori", a déclaré Fisichella à OLBG.

Mais il y a des moments ou des événements où il faut revoir sa liste et la réorganiser.

"Si Lewis Hamilton parvenait à remporter un huitième titre de champion du monde, il serait le plus grand pilote de tous les temps, à moins que quelqu'un d'autre ne remporte plus de titres que lui ! Je dirais qu'avec un huitième titre de champion du monde, Hamilton serait au-dessus de Michael Schumacher et d'Ayrton Senna", a déclaré Fisichella.

Et comment évalue-t-il les chances du Britannique ?

Fisichella : "Lewis Hamilton a de bonnes chances de remporter un huitième titre avec Ferrari. C'est difficile de dire quand, mais je pense qu'il a 30 ou 40% de chances de se battre pour le championnat".

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint