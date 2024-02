Fisichella: allora Hamilton è superiore a Schumi e Senna

In pratica, ogni fan della Formula 1 ha la sua classifica eterna. Gli esperti e gli ex piloti non sono da meno. Anche loro hanno stilato la propria classifica dei migliori piloti della storia.

Giancarlo Fisichella non fa eccezione. L'italiano, che ha disputato 229 GP tra il 1996 e il 2009, mette al primo posto Ayrton Senna, "perché è stato il mio eroe quando sono cresciuto, molto prima di guidare in Formula 1. Al secondo posto metterei Schumacher, perché ho corso contro di lui e so quanto fosse bravo. Ho corso anche contro Lewis, che sarebbe il mio terzo preferito", ha detto Fisichella a OLBG.

Ma ci sono momenti o eventi in cui bisogna ripensare e riorganizzare la propria lista.

"Se Lewis Hamilton riuscisse a vincere l'ottavo titolo mondiale, sarebbe il più grande pilota di tutti i tempi, a patto che qualcun altro non vinca più titoli di lui! Direi che Hamilton, con un ottavo titolo mondiale, sarebbe superiore a Michael Schumacher e Ayrton Senna", ha dichiarato Fisichella.

E come valuta le possibilità del britannico?

Fisichella: "Lewis Hamilton ha buone possibilità di vincere un ottavo titolo con la Ferrari. È difficile dire quando, ma credo che abbia il 30 o 40 per cento di possibilità di lottare per il campionato".

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint