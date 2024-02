Fisichella: Então Hamilton está acima de Schumi e Senna

Basicamente, todos os fãs da Fórmula 1 têm a sua própria tabela de classificação eterna. Os especialistas e ex-pilotos não são diferentes. Também eles compilaram a sua própria lista dos melhores pilotos da história.

Giancarlo Fisichella não é exceção. O italiano, que competiu em 229 GPs entre 1996 e 2009, coloca Ayrton Senna em primeiro lugar, "porque ele era meu herói quando eu estava crescendo, muito antes de eu pilotar na Fórmula 1. Em segundo lugar, colocaria Schumacher, porque corri contra ele e sei o quão bom ele era. Também corri contra o Lewis, que seria o meu terceiro favorito", disse Fisichella ao OLBG.

Mas há momentos ou eventos em que é preciso repensar e reorganizar a lista.

"Se Lewis Hamilton conseguisse ganhar o oitavo título de campeão do mundo, seria o melhor piloto de todos os tempos, desde que alguém não ganhasse mais títulos do que ele! Eu diria que Hamilton estaria acima de Michael Schumacher e Ayrton Senna com um oitavo título de campeão mundial", disse Fisichella.

E como é que ele avalia as hipóteses do britânico?

Fisichella: "Lewis Hamilton tem boas chances de ganhar um oitavo título com a Ferrari. É difícil dizer quando, mas acho que ele tem 30 ou 40 por cento de hipóteses de lutar pelo campeonato."

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint