Brundle sur le départ d'Hamilton : conséquences pour Mercedes

Il y aura du changement chez Mercedes : en 2025, Mercedes quittera l'écurie pour rejoindre Ferrari. Une ère se termine chez les Flèches d'argent, et avec fracas, car ce changement n'était pas forcément attendu à l'heure actuelle.

Mais un nouveau départ peut aussi être une grande chance pour les personnes concernées, comme le pense l'expert de Sky Martin Brundle.

"Tout le monde a une chance ici", a déclaré Brundle dans le podcast de Sky Sports F1. "George Russell a la confiance, le talent, la vitesse et l'expérience nécessaires pour devenir le numéro un chez Mercedes-Benz - je n'en doute absolument pas".

Il part du principe que le départ d'Hamilton va pousser l'équipe. "La perte de Lewis va donner un coup de pouce à Mercedes et c'est une chance pour eux. Ils peuvent attendre et voir ce qui se passe avec Kimi Antonelli. Je suppose qu'ils ont Esteban Ocon, ils ont accès à Carlos Sainz et peut-être à Fernando Alonso", poursuit Brundle.

Mais ce n'est pas encore la fin des options pour le chef d'équipe Toto Wolff et compagnie. "Mick Schumacher est aussi dans le coup, ainsi qu'un certain nombre d'autres pilotes. Je pense qu'ils verront comment se déroule la saison et pourquoi sauteraient-ils déjà le pas ?", poursuit Brundle.

Mais Mercedes ne devrait pas être la seule à réagir. "Je pense aussi que cela va stimuler Ferrari et Charles Leclerc et que nous allons en parler", explique Brundle.

L'ex-pilote de F1 poursuit : "Ce sera émotionnel - Lewis est une machine à gagner et c'est ce qu'il veut faire. C'est un bon contrat et il va recevoir beaucoup d'argent. Ce sera l'une des plus grandes histoires sportives mondiales en 2025, donc je ne vois que du positif".

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint