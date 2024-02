Brundle sulla partenza di Hamilton: conseguenze per la Mercedes

Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per la Ferrari nel 2025. Martin Brundle ritiene che questo potrebbe avere conseguenze positive anche per le Frecce d'Argento.

Ci saranno cambiamenti alla Mercedes: nel 2025, la Mercedes lascerà la scuderia per unirsi alla Ferrari. Si chiude un'era per le Frecce d'Argento, e con il botto, visto che il cambiamento non era necessariamente atteso in questo momento.

Ma un nuovo inizio può anche essere una grande opportunità per le persone coinvolte, come vede l'esperto di Sky Martin Brundle.

"Tutti hanno una possibilità", ha detto Brundle nel podcast di Sky Sports F1. "George Russell ha la fiducia, il talento, la velocità e l'esperienza per diventare il numero uno della Mercedes-Benz - non ho alcun dubbio su questo".

Egli ipotizza che la partenza di Hamilton darà una spinta alla squadra. "La perdita di Lewis darà una spinta alla Mercedes ed è un'opportunità per loro. Possono aspettare e vedere cosa succede con Kimi Antonelli. Sospetto che abbiano Esteban Ocon, Carlos Sainz e forse Fernando Alonso", ha continuato Brundle.

Ma le opzioni non finiscono qui per il boss del team Toto Wolff e co. "Anche Mick Schumacher è in lizza e molti altri piloti. Penso che vedranno come va la stagione e perché dovrebbero buttarsi ora?", ha proseguito Brundle.

Ma non sarà solo la Mercedes a reagire. "Penso anche che questo spronerà la Ferrari e Charles Leclerc e ne parleremo", ha detto Brundle.

L'ex pilota di F1 ha continuato: "Sarà emozionante: Lewis è una macchina vincente ed è quello che vuole fare. È un buon contratto e riceverà molti soldi. Sarà una delle più grandi storie sportive globali del 2025, quindi vedo solo aspetti positivi".

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP della Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint