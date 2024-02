Brundle sobre a saída de Hamilton: consequências para a Mercedes

Haverá mudanças na Mercedes: em 2025, a Mercedes deixará a equipa de corridas e juntar-se-á à Ferrari. Uma era nas Flechas de Prata está a chegar ao fim, e com um estrondo, uma vez que a mudança não era necessariamente esperada nesta altura.

Mas um novo começo também pode ser uma grande oportunidade para os envolvidos, como vê o especialista da Sky, Martin Brundle.

"Todos têm uma chance aqui", disse Brundle no podcast Sky Sports F1. "George Russell tem a confiança, o talento, a velocidade e a experiência para ser o número um na Mercedes-Benz - não tenho nenhuma dúvida sobre isso".

Ele assume que a saída de Hamilton vai dar um impulso à equipa. "A perda de Lewis vai dar um impulso à Mercedes e é uma oportunidade para eles. Eles podem esperar e ver o que acontece com Kimi Antonelli. Eu suspeito que eles têm Esteban Ocon, eles têm acesso a Carlos Sainz e talvez Fernando Alonso", continuou Brundle.

Mas as opções para o chefe de equipa Toto Wolff e companhia não se ficam por aqui. "Mick Schumacher também está no páreo e uma série de outros pilotos. Acho que eles vão ver como a temporada vai correr, e porque é que se hão-de meter agora?", continuou Brundle.

Mas não é apenas a Mercedes que provavelmente vai reagir. "Eu também acho que isso vai estimular a Ferrari e Charles Leclerc e nós vamos falar sobre isso", disse Brundle.

O ex-piloto de F1 continuou: "Vai ser emocionante - Lewis é uma máquina vencedora e é isso que ele quer fazer. É um bom contrato e ele vai receber muito dinheiro. Vai ser uma das maiores histórias do desporto mundial em 2025, por isso só vejo aspectos positivos."

