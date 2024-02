Nico Hülkenberg asombrado: No me lo esperaba así

A sus 36 años, no hay muchas cosas que puedan seguir sorprendiendo por completo a Nico Hülkenberg. Hülkenberg no esperaba que Haas se desvinculara de Günther Steiner en invierno.

Nico Hülkenberg está entrando en su 13ª temporada en la Fórmula 1, e incluso después de tanto tiempo, al hombre de Emmerich todavía le pueden pillar con el pie cambiado. La separación de Günther Steiner fue algo que le pilló completamente por sorpresa.

"Por supuesto que fue sorprendente, no me lo esperaba y no lo vi venir", dice en Sky. "[Gene Haas] me informó, pero luego el foco se desplaza naturalmente hacia el futuro".

Steiner llevó a Hülkenberg a Haas de cara a la temporada 2023. El alemán nunca ha ocultado que se llevaba bien con el tirolés del sur.

"Tuve una muy buena relación con Günther, tanto profesionalmente en el aspecto laboral como interpersonalmente", dijo el alemán. "Nos llevábamos muy, muy bien. Fue él quien contribuyó decisivamente a mi regreso. En cierto modo me trajo de vuelta, me abrió la puerta aquí en Haas".

"Y desde ese punto de vista, es obviamente una pena que se haya ido a algún sitio. Pero como he dicho, esa es la decisión de Gene Haas, él es el dueño del equipo y esos son los hechos y la situación y tenemos que seguir trabajando con eso ahora", dijo Hülkenberg.

Sigue en contacto con Steiner a pesar de la cancelación en Haas. "He hablado con él por teléfono porque siempre es divertido hablar con Günther y también informativo. Siempre está al tanto y por eso siempre es bueno estar al día y charlar un poco con él", dice Hülkenberg.

Hülkenberg también sabe lo que significa la separación de Steiner, después de todo, "él lo construyó todo aquí. Ese era su concepto, su plan de negocio de entonces, y sin duda dejará agujeros que ahora tendremos que tapar para llenarlos", dice Hülkenberg.

"Y, por supuesto, el carácter de Günther Steiner. Por supuesto, era una marca que también aportaba mucho fuera de la pista. También en el aspecto comercial, creo que para el equipo. Para Netflix no es ningún secreto que era muy, muy popular", continuó el alemán.

