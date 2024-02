Nico Hülkenberg : "Je ne m'attendais pas à ça

Nico Hülkenberg entame sa 13e saison en Formule 1, et même après une si longue période, le pilote d'Emmerich peut encore être pris à contre-pied. La séparation avec Günther Steiner a été quelque chose qui l'a complètement surpris.

"C'était évidemment surprenant, je ne m'y attendais pas et je ne l'ai pas vu venir", dit-il à Sky. "[Gene Haas] m'a mis au courant, mais ensuite, l'attention se porte naturellement vers l'avant".

Steiner avait fait venir Hülkenberg chez Haas avant la saison 2023. L'Allemand n'a jamais caché qu'il s'entendait bien avec le Tyrolien du Sud.

"J'avais une très bonne relation avec Günther, tant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel", a déclaré l'Allemand. "Nous nous entendions très, très bien. C'est lui qui a joué un rôle déterminant dans mon retour. Il m'a quasiment fait revenir, il m'a ouvert la porte ici chez Haas".

"Et de ce point de vue, c'est évidemment dommage qu'il soit parti quelque part. Mais comme je l'ai dit, c'est la décision de Gene Haas, c'est le propriétaire de l'équipe, et ce sont les faits et la situation, et nous devons continuer à travailler avec ça", poursuit Hülkenberg.

Malgré son départ de Haas, il reste en contact avec Steiner. "Je l'ai eu au téléphone parce que c'est toujours amusant de parler avec Günther et c'est aussi instructif. Il est toujours au courant et c'est pourquoi il est toujours bon de se tenir au courant et de bavarder un peu avec lui", explique Hülkenberg.

Hülkenberg sait aussi ce que signifie la séparation avec Steiner, car "c'est lui qui a tout mis en place ici. C'était son concept, son business plan à l'époque, et cela va certainement laisser des trous que nous devons maintenant combler pour amortir le choc", explique Hülkenberg.

"Et bien sûr, le personnage de Günther Steiner. C'était bien sûr une marque qui a apporté beaucoup de choses en dehors du circuit. Du côté commercial aussi, je pense, pour l'équipe. Ce n'est pas un secret pour Netflix qu'il était très, très populaire", poursuit l'Allemand.

