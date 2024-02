Nico Hülkenberg sbalordito: non mi aspettavo una cosa del genere

All'età di 36 anni, non c'è molto che possa ancora sorprendere completamente Nico Hülkenberg. Hülkenberg non si aspettava che la Haas si separasse da Günther Steiner in inverno.

Nico Hülkenberg sta entrando nella sua 13a stagione in Formula 1 e, anche dopo tanto tempo, l'uomo di Emmerich può ancora essere colto in fallo. La separazione da Günther Steiner lo ha colto completamente di sorpresa.

"Naturalmente è stata una sorpresa, non me l'aspettavo e non me l'aspettavo", dice a Sky. "[Gene Haas] mi ha informato, ma poi l'attenzione si sposta naturalmente sul futuro".

Steiner ha portato Hülkenberg alla Haas in vista della stagione 2023. Il tedesco non ha mai nascosto di andare d'accordo con l'altoatesino.

"Ho avuto un ottimo rapporto con Günther, sia dal punto di vista professionale che interpersonale", ha detto il tedesco. "Andavamo molto, molto d'accordo. È stato lui a contribuire al mio ritorno. Mi ha riportato indietro, mi ha aperto la porta qui alla Haas".

"Da questo punto di vista, è ovviamente un peccato che se ne sia andato. Ma come ho detto, questa è la decisione di Gene Haas, lui è il proprietario della squadra e questi sono i fatti e la situazione e noi dobbiamo continuare a lavorare con questo", ha detto Hülkenberg.

Nonostante la cancellazione della Haas, Hülkenberg è ancora in contatto con Steiner. "Ho parlato con lui al telefono perché è sempre divertente parlare con Günther e anche istruttivo. È sempre informato e per questo è sempre bene tenersi aggiornati e chiacchierare un po' con lui", dice Hülkenberg.

Hülkenberg sa anche cosa significa la separazione da Steiner, dopo tutto "ha costruito tutto qui. Questo era il suo concetto, il suo piano aziendale all'epoca, e sicuramente lascerà dei buchi che ora dovremo colmare", dice Hülkenberg.

"E naturalmente il carattere di Günther Steiner. Naturalmente, era un marchio che portava molto al tavolo anche al di fuori della pista. Anche dal punto di vista commerciale, credo per il team. Non è un segreto che Netflix fosse molto, molto popolare", ha continuato il tedesco.

