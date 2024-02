Nico Hülkenberg: "Não estava à espera desta situação

Nico Hülkenberg está a entrar na sua 13ª temporada na Fórmula 1 e, mesmo depois de tanto tempo, o homem de Emmerich ainda pode ser apanhado com o pé errado. A separação de Günther Steiner foi algo que o apanhou completamente de surpresa.

"Claro que foi surpreendente, não estava à espera e não previ isso", diz na Sky. "O Gene Haas informou-me, mas depois o foco muda naturalmente para o futuro".

Steiner trouxe Hülkenberg para a Haas antes da temporada de 2023. O alemão nunca escondeu o facto de se dar bem com o sul-tirolo.

"Eu tinha uma relação muito boa com Günther, tanto profissionalmente no lado do trabalho quanto interpessoalmente", disse o alemão. "Nós nos dávamos muito, muito bem. Foi ele que foi fundamental para o meu regresso. Ele trouxe-me de volta, abriu-me a porta aqui na Haas.

"E desse ponto de vista, é obviamente uma pena que ele tenha ido para algum lado. Mas, como eu disse, a decisão é de Gene Haas, ele é o dono da equipa e são os factos e a situação e temos de continuar a trabalhar com isso agora", disse Hülkenberg.

Hülkenberg ainda está em contacto com Steiner, apesar do cancelamento na Haas. "Falei com ele ao telefone porque é sempre divertido falar com Günther e também informativo. Ele está sempre a par de tudo e é por isso que é sempre bom mantermo-nos actualizados e falarmos um pouco com ele", diz Hülkenberg.

Hülkenberg também sabe o que significa a separação de Steiner, afinal de contas, "ele construiu tudo isto aqui. Era esse o seu conceito, o seu plano de negócios na altura, e isso vai certamente deixar buracos que agora temos de tapar para os preencher", diz Hülkenberg.

"E, claro, o carácter de Günther Steiner. Claro que ele era uma marca que também trouxe muito para a mesa fora da pista. Também do ponto de vista comercial, penso que para a equipa. Não é segredo para a Netflix que ele era muito, muito popular", continuou o alemão.

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint