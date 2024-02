Hamilton : l'ère Ferrari comme celle de Michael Schumacher ?

Qu'apporte à Ferrari l'engagement de Lewis Hamilton ? Le Britannique prendra le départ pour les Rouges à partir de 2025. L'ex-star de Ferrari Gerhard Berger n'a pas été très surpris.

"En fait, je m'y attendais déjà", a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport. "Il était clair que Lewis pourrait atterrir chez Ferrari, c'est une situation gagnant-gagnant pour les deux".

Car, selon Berger, "l'équipe doit passer à une nouvelle phase, et Lewis est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire et une personnalité exceptionnelle en matière de relations publiques".

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les deux marques s'accordent parfaitement, souligne Berger. "Ensemble, la marque Ferrari et la marque Hamilton forment une combinaison très attrayante pour les fans. De plus, Lewis sait que gagner un championnat du monde avec Ferrari aurait une valeur particulière pour sa carrière, car c'est le rêve de tout pilote et cela le rendrait encore plus célèbre", a déclaré Berger.

Mais que peut-il encore apporter à l'équipe ? Beaucoup de choses, pense l'ex-directeur du DTM : "Il a gagné plus de cent Grands Prix, il a l'habitude de gagner, il sait donc comment motiver l'équipe et gérer les situations politiquement difficiles", a déclaré Berger.

Berger poursuit : "De plus, certains techniciens vont le suivre et d'autres pourraient venir d'autres équipes, car ils seront motivés par la présence de Lewis. Ferrari peut ouvrir un cycle de succès, comme ce fut le cas avec Michael Schumacher".

