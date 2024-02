Hamilton: l'era Ferrari come Michael Schumacher?

Cosa guadagnerà la Ferrari dall'ingaggio di Lewis Hamilton? Il britannico correrà per le Rosse dal 2025. L'ex stella della Ferrari Gerhard Berger non è rimasto particolarmente sorpreso.

"In realtà me lo aspettavo già prima", ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport. "Era chiaro che Lewis potesse finire alla Ferrari, è una situazione vantaggiosa per entrambi".

Perché, secondo Berger, "la squadra ha bisogno di entrare in una nuova fase e Lewis è uno dei migliori piloti della storia e una personalità eccezionale nelle pubbliche relazioni".

Ma questo non è l'unico motivo per cui i due marchi sono una coppia perfetta, sottolinea Berger. "Il marchio Ferrari e il marchio Hamilton insieme formano una combinazione molto attraente per i tifosi. Lewis sa anche che vincere un campionato del mondo con la Ferrari avrebbe un valore speciale per la sua carriera, perché è il sogno di ogni pilota e lo renderebbe ancora più famoso", ha detto Berger.

Ma cos'altro può portare alla squadra? Molto, secondo l'ex boss del DTM: "Ha vinto più di cento Gran Premi, è abituato a vincere, quindi sa come motivare la squadra e come gestire le situazioni politicamente difficili", ha detto Berger.

Berger continua: "Inoltre, alcuni tecnici lo seguiranno e altri potrebbero arrivare da altre squadre perché motivati dalla presenza di Lewis. La Ferrari può aprire un ciclo di successi, come è successo con Michael Schumacher".

