Hamilton: A era da Ferrari como a de Michael Schumacher?

O que é que a Ferrari ganha com a contratação de Lewis Hamilton? O britânico vai correr para os Reds a partir de 2025. Gerhard Berger, ex-Ferrari, não ficou particularmente surpreendido.

"Na verdade, já o esperava de antemão", afirmou à Gazzetta dello Sport. "Era claro que Lewis poderia acabar na Ferrari, é uma situação vantajosa para ambos".

Porque, segundo Berger, "a equipa precisa de entrar numa nova fase e Lewis é um dos melhores pilotos da história e uma personalidade de relações públicas excecional".

Mas esta não é a única razão pela qual as duas marcas são uma combinação perfeita, enfatiza Berger. "A marca Ferrari e a marca Hamilton formam uma combinação muito atractiva para os fãs. Lewis também sabe que ganhar um campeonato mundial com a Ferrari teria um valor especial para a sua carreira, porque esse é o sonho de qualquer piloto e torná-lo-ia ainda mais famoso", disse Berger.

Mas o que mais pode ele trazer para a equipa? Muito, acredita o ex-chefe do DTM: "Ele ganhou mais de cem Grandes Prémios, está habituado a ganhar, por isso sabe como motivar a equipa e como lidar com situações politicamente difíceis", disse Berger.

Berger continua: "Além disso, alguns técnicos vão segui-lo e outros podem vir de outras equipas porque são motivados pela presença de Lewis. A Ferrari pode abrir um ciclo de sucesso, como foi o caso de Michael Schumacher".

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint