Nouveau rôle : AlphaTauri de retour en Formule 1

Dans le cadre de ce partenariat de trois ans, AlphaTauri fournira des vêtements et des accessoires à tous les membres du personnel de la FIA. Il s'agit de redéfinir la manière dont le style et le confort sont associés au monde du sport automobile.

AlphaTauri sera également le partenaire officiel de la prestigieuse cérémonie de remise des prix de la FIA, qui a lieu une fois par an pour honorer les champions de toutes les grandes branches du sport automobile lors d'un événement réunissant des stars. Cette collaboration stratégique réunit deux organisations qui se consacrent à l'innovation.

"La FIA a toujours été à l'avant-garde de l'utilisation de la technologie et de l'innovation pour améliorer le monde du sport automobile. Notre personnel travaille sans relâche en coulisses pour assurer la sécurité et le succès des événements de sport automobile dans le monde entier. Ce partenariat avec AlphaTauri nous permet d'ajouter confort et style à notre gamme de vêtements FIA. L'approche innovante d'AlphaTauri et son dévouement à la mode en font le partenaire idéal", a déclaré Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA.

Ahmet Mercan, PDG d'AlphaTauri, a déclaré : "Devenir le partenaire vestimentaire officiel de la FIA est une opportunité fantastique pour AlphaTauri de continuer à montrer comment l'innovation et la technologie peuvent être intégrées de manière transparente dans la mode. Ce partenariat est une étape importante et nous sommes fiers d'équiper le personnel de la FIA avec nos produits, qui reflètent non seulement notre engagement envers le style, mais aussi notre engagement à améliorer le confort à travers nos designs".

Le partenariat entre la FIA et AlphaTauri représente une fusion entre la technologie automobile, la haute couture et la recherche de l'excellence. Il transformera la façon dont les employés de la FIA exercent leurs fonctions, tout en s'assurant qu'ils bénéficient d'une apparence distinctive et stylée.