Nuovo ruolo: AlphaTauri torna in Formula 1

Nell'ambito della partnership triennale, AlphaTauri fornirà a tutti i dipendenti della FIA abbigliamento e accessori. L'obiettivo è ridefinire il modo in cui stile e comfort si combinano con il mondo del motorsport.

AlphaTauri sarà anche partner ufficiale della prestigiosa cerimonia di premiazione della FIA, che si svolge una volta all'anno per onorare i campioni di tutti i principali settori del motorsport in un evento ricco di stelle. Questa collaborazione strategica unisce due organizzazioni dedite all'innovazione.

"La FIA è sempre stata all'avanguardia nell'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione per migliorare il mondo del motorsport. Il nostro personale lavora instancabilmente dietro le quinte per garantire la sicurezza e il successo degli eventi motoristici in tutto il mondo. Questa partnership con AlphaTauri ci permette di portare comfort e stile alla nostra gamma di abbigliamento FIA. L'approccio innovativo e la dedizione alla moda di AlphaTauri ne fanno il partner perfetto", ha dichiarato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Ahmet Mercan, CEO di AlphaTauri, ha dichiarato: "Diventare partner ufficiale della FIA per l'abbigliamento è una fantastica opportunità per AlphaTauri di continuare a dimostrare come l'innovazione e la tecnologia possano essere perfettamente integrate nella moda. Questa partnership è un passo significativo e siamo orgogliosi di equipaggiare il personale della FIA con i nostri prodotti, che non solo riflettono il nostro impegno per lo stile, ma anche la nostra dedizione a migliorare il comfort attraverso i nostri design."

La partnership tra FIA e AlphaTauri rappresenta una fusione tra tecnologia automobilistica, alta moda e ricerca dell'eccellenza. Trasformerà il modo in cui i dipendenti della FIA svolgono le loro mansioni, garantendo al contempo un aspetto distintivo ed elegante.