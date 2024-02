Hamilton et Schumacher : ce qu'ils ont en commun

Michael Schumacher et Lewis Hamilton : de nombreux compagnons de route soulignent toujours les domaines dans lesquels les deux superstars de la Formule 1 se sont distinguées.

C'est également ce qu'a fait Aldo Costa chez Profondo Rosso, le blog sur la Formule 1 du journaliste italien Leo Turrini sur QN Motori.

Il a toutefois souligné à cette occasion "que Michael et Lewis sont moins éloignés l'un de l'autre qu'on pourrait le penser". Son exemple : "Tous deux ont toujours eu une approche très analytique des choses sur la piste".

"Ils sont méticuleux et très professionnels", a-t-il dit, et tous deux savent "qu'à certains niveaux, ce sont les détails [...] qui déterminent le résultat".

Autre point important : les relations avec les personnes avec lesquelles ils ont travaillé. C'est une "fausse impression" que Schumacher était comme un robot en raison de sa méticulosité.

"Michael était très humain dans sa relation de travail. Il s'asseyait avec les ingénieurs et leur faisait tranquillement part de ses sentiments sur la voiture qu'il conduisait", a déclaré Costa.

L'approche d'Hamilton était très similaire dans ce domaine, selon Costa : "J'ai appris à mieux connaître Lewis parce que chez Mercedes, j'avais un rôle qui me mettait en contact plus direct avec le pilote. Lui et moi étions en symbiose. Hamilton, comme 'Schumi', demande la confiance et vous fait confiance", explique-t-il.

