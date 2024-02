Hamilton e Schumacher: cosa hanno in comune

Lewis Hamilton e Michael Schumacher sono molto diversi. Ma le due superstar hanno anche alcune cose in comune, come rivela Aldo Costa.

Michael Schumacher e Lewis Hamilton: molti compagni di viaggio sottolineano sempre gli aspetti in cui le due superstar della Formula 1 si differenziano.

Aldo Costa ha fatto lo stesso per Profondo Rosso, il blog sulla Formula 1 del giornalista italiano Leo Turrini su QN Motori.

Tuttavia, ha anche sottolineato "che Michael e Lewis sono meno distanti di quanto si possa pensare". Il suo esempio: "Entrambi hanno sempre avuto un approccio molto analitico alle cose in pista".

"Sono meticolosi e molto professionali", ha detto, ed entrambi sanno "che a certi livelli sono i dettagli [...] a determinare il risultato".

Un altro punto importante: il modo in cui hanno trattato le persone con cui hanno lavorato. È stata una "falsa impressione" che Schumacher fosse come un robot a causa della sua meticolosità.

"Michael era molto umano nel suo rapporto di lavoro. Si sedeva con gli ingegneri e condivideva con calma le sue sensazioni sulla macchina che stava guidando", ha detto Costa.

L'approccio di Hamilton in questo ambito è stato molto simile, secondo Costa: "Ho conosciuto meglio Lewis perché ho avuto un ruolo alla Mercedes che mi ha portato a un contatto più diretto con il pilota. Io e lui eravamo in simbiosi. Hamilton, come 'Schumi', chiede fiducia e si fida di te", spiega.

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint