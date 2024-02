Hamilton e Schumacher: o que têm em comum

Michael Schumacher e Lewis Hamilton: muitos companheiros sublinham sempre as diferenças entre as duas estrelas da Fórmula 1.

Aldo Costa fez o mesmo para o Profondo Rosso, o blogue de Fórmula 1 do jornalista italiano Leo Turrini na QN Motori.

No entanto, também sublinhou "que Michael e Lewis estão menos afastados do que se possa pensar". O seu exemplo: "Ambos sempre tiveram uma abordagem muito analítica das coisas na pista".

"São meticulosos e muito profissionais", disse, e ambos sabem "que a certos níveis são os pormenores [...] que determinam o resultado".

Outro ponto importante: a forma como tratavam as pessoas com quem trabalhavam. Havia uma "falsa impressão" de que Schumacher era como um robô por causa da sua meticulosidade.

"Michael era muito humano na sua relação de trabalho. Sentava-se com os engenheiros e partilhava calmamente os seus sentimentos sobre o carro que estava a conduzir", disse Costa.

A abordagem de Hamilton nesta área era muito semelhante, de acordo com Costa: "Conheci melhor o Lewis porque tinha uma função na Mercedes que me colocava em contacto mais direto com o piloto. Ele e eu éramos uma simbiose. O Hamilton, tal como o 'Schumi', pede confiança e confia em nós", explica.

